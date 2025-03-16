Теперь Украина может уничтожать более укрепленные объекты, считает Алексей Гетьман.

Ракета "Нептун", которой Украина в 2022 году уничтожила российский крейсер "Москва", имела дальность полета не более 300 километров. Новая версия способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Я думаю, что он стал больше по размеру. Он увеличился за счет того, что добавились еще топливные баки, которые дают ему возможность использовать больше топлива и двигаться на большую дальность. Уверен, что головка наведения и вся электроника, которая была в "Нептуне", сохранилась. Изменилась только ходовая часть, которая отвечает за полет", - сказал Гетьман.

Эксперт предположил, что новый "Нептун" может нести от 100 до 300 килограммов взрывчатки. И поэтому теперь Украина может не ограничиваться только ударами по нефтеперерабатывающим заводам или складам с боеприпасами. Ведь ракета способна поражать более укрепленные объекты, чем это могут делать беспилотники.

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"Об атаках дронами вглубь РФ мы слышим чуть ли не несколько раз в неделю. Но дрон может нести относительно небольшое количество взрывчатки, от 10 до 50 килограммов. Это означает, что пробить дроном какой-то более-менее укрепленный объект невозможно. Даже если их будет лететь несколько - это как из пистолета стрелять по бронированной машине. Хоть 10 раз стрельни - не пробьешь. А что-то более мощное пробивает", - добавил Гетьман.

Новая ракета "Нептун": что известно

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "длинный" "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Он также отметил, что эта ракета способна преодолевать расстояние в 1000 километров.

По данным аналитиков Defense Express, информация о работе Украины над этой ракетой появилась в 2023 году. Также они отметили, что Украина и раньше активно использовала ракеты "Нептун" для ударов по территории РФ.

Между тем журналисты Forbes отмечают, что Украина уже успела нанести удар по РФ новым "Нептуном". Отмечается, что вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод РФ в Туапсе.

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