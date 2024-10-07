Истребители F-16 позволяют Украине более эффективно использовать ресурсы, которые союзники выделяют нам на противовоздушную оборону.

Истребители F-16 в отличие от зенитно-ракетных комплексов могут прикрывать огромные районы от атак крылатых ракет и шахедов.

На этом акцентировал внимание авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, говоря в эфире Киев24 о том, какое преимущество получает Украина благодаря увеличению количества переданных от союзников западных истребителей.

"Каждое средство истребительной авиации ПВО - это мощное, очень маневренное средство, которое в отличие от ЗРК может прикрывать огромные районы. Их применение - это крылатые ракеты и шахеты", - сказал Романенко.

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В то же время он подчеркнул, что F-16 не способны противодействовать выпущенным баллистическим ракетам.

"Я думаю, что в будущем они будут использоваться против пусковых установок "Искандеров" на земле. Но как только ракета запущена, по баллистике они не работают", - пояснил эксперт. В то же время Романенко подчеркнул, что самолетам и зенитным подразделениям лучше действовать в разных зонах, "потому что "дружественный огонь" никто не отменял".

По словам Романенко, также F-16 позволяют Украине более эффективно использовать ресурсы, которые союзники выделяют стране на противовоздушную оборону.

"Истребители способны прикрыть большие районы и при этом уничтожение российских крылатых ракет и "шахедов" будет происходить небольшой ценой. Потому что истребители для этого могут использовать старые американские ракеты малой дальности - "Сайдвиндер". Они крайне эффективны против российских крылатых ракет, но стоят в 10 раз дешевле. И кроме того, американцы этих старых моделей ракет имеют огромное количество. Это позволит нам беречь самые современные дорогостоящие ракеты к комплексам IRIS-T, NASAMS и даже Patriot. Потому что против кралатых ракет, которые летят на особо важные объекты, возможно применяются даже аэробаллистические ракеты из комплекса Patriot, которые имеют высокую стоимость - 2-2,5 млн. И таким образом те ресурсы, которые союзники выделяют нам на противовоздушную оборону, могут быть использованы более эффективно и более экономно", - прокомментировал Романенко.

F-16 в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что в Украину в конце июля прибыли первые истребители F-16 из 76, которые обещали союзники.

Вчера министр обороны Ниделандов Рубен Брекельманс, который посещал украинский Харьков, официально подтвердил, что первые истребители F-16 Украина получила от его страны. Также Брекельманс сообщил, что в ближайшие месяцы Украина получит остальные из 24 самолетов, обещанных Нидерландами.

По данным СМИ, в июле в Украину прибыли 6 самолетов F-16. В конце августа один F-16 разбился во время выполнения боевого задания.

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