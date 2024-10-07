Оккупанты атаковали Хмельницкую область "Кинжалами".

Есть две причины, почему россияне утром 7 октября атаковали город Староконстантинов Хмельницкой области "Кинжалами", пояснил в эфире "Radio NV" авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Во-первых, 7-я бригада тактической авиации с самолетами Су-24, которые являются носителями ракет Storm Shadow. Общеизвестная информация. Кроме того, когда проводились международные учения в Украине совместно с воздушными силами США, они проходили на двух аэродромах. Один - Миргород. А второй - Староконстантинов. У россиян серьезное подозрение, что F-16 базируются на Староконстантинове. Поэтому уделяют усиленное внимание этому городу", - пояснил Романенко.

Он также не исключил вариант того, что причиной удара РФ по Староконстантинову является заявление министра обороны Нидерландов о передаче Украине первой партии самолетов F-16.

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"Надо базироваться на официальной информации. Похоже на то, что базовым аэродромом для F-16 определен Староконстантинов. Хотя это лишь мое мнение, никоим образом не хочу это утверждать. Но это вполне возможно. Поскольку это вполне пригодный аэродром для этого. Хотя в регионе есть еще несколько старых аэродромов, которые также могли бы использоваться для этого", - добавил Романенко.

F-16 в Украине: что известно

Накануне во время визита в Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о передаче Киеву первой партии своих истребителей F-16. Какое именно количество самолетов было передано Украине - министр не сообщил, однако добавил, что в ближайшие месяцы Киев получить от Амстердама остальные из 24 обещанных истребителей.

Между тем журналисты Business Insider отметили, что украинские пилоты столкнулись со многими проблемами после начала работы с F-16. Отмечается, что они связаны с коротким сроком обучения на истребителях.

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