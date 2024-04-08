Этот громоздкий комплекс РЭБ может стать проблемой для украинских операторов дронов.

Воины одной из украинских бригад уничтожили беспилотником российский танк с самодельной системой РЭБ. Эта атака может вызвать беспокойство в Украине.

Как пишет Business Insider, старший политический научный сотрудник Института внешней политики, Роб Ли отметил, что на кадрах видно попадание в "танк Т-72Б3М с большой импровизированной системой РЭБ".

Украина регулярно использовала беспилотники для атак на российские танки, окопы и другую технику. Беспилотники также уничтожают оккупантов в Черном море. Но эта громоздкая на вид российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может стать проблемой для операторов украинских беспилотников.

РЭБ играют все более важную роль в войне из-за распространенного использования беспилотников обеими сторонами. Хотя Россия пока имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы, такие системы редко устанавливали на бронетехнике на передовой, что делает ее главной целью, говорят украинские военные.

Это подтверждается февральским отчетом Института изучения войны. Отмечалось, что российские военные блогеры критиковали российских командующих за оснащение бронированной техники такими системами.

"Еще большее беспокойство для Украины заключается в том, что, хотя система на Т-72Б3М может выглядеть несколько грубой и примитивной с виду, она выглядит эффективной", - пишет издание.

Ли поделился изображениями танка и его системы РЭБ, которая, по его словам, "эффективно противодействовала большому количеству FPV, работавших на разных частотах".

Преимущество России в РЭБах также усложнило поставки Украине беспилотников, которые до сих пор были решающими для ее военных усилий - настолько, что президент Украины Владимир Зеленский в феврале объявил, что создаст отдельный род войск, посвященный беспилотным системам.

Украинские военные рассказали, что им было чрезвычайно трудно получить новые беспилотники, несмотря на обещания правительства увеличить их количество, и что большинство из них было получено за счет волонтерских пожертвований.

Однако в прошлом месяце министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Великобритания отправит в Украину 10 000 беспилотников.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 8 апреля РФ осуществила очередную атаку по Украине с использованием "шахедов" и ракет.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, ВСУ придется принимать сложные решения по приоритетности в обороне из-за наступления РФ.

Кроме того, за минувшие сутки, 7 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 890 солдат армии РФ, а также десятки единиц военной техники.

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