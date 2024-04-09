Украинские инженеры уже изучают новый российский танк.

В России был разработан новый танк T-72B3M, предназначенный для подавления дронов с помощью радиочастотных помех. Как известно на данный момент радиочастотные помехи являются лучшей защитой от FPV-дронов. Однако у русских, как всегда, пошло что-то не так, и украинские инженеры уже разбирают трофейный танк.

Согласно данным издания Forbes, разведка Украины заметила "российскую броне колону" и выпустила по ней ударные FPV дроны. Но глушилки сделали свое дело и украинские дроны начали падать как мухи.

"Это было похоже на что-то из "Безумного Макса. На поддоне россияне составили ужасную конструкцию из всего, что у них было. По кругу три панели патч-антен 800/900/2.4/5.8, ко всему этому добавились блоки на 700-1000 диапазоны. Все это было связано веревками", — сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.

По понятным причинам украинские военные не рассказывают как им удалось преодолеть стену помех испускаемую новым российским танком, который возглавлял эту колону. Однако известно, что украинский FPV дрон преодолел стену помех, и попали в танк.

Как сообщает издание, танк не был уничтожен, а лишь был выведен из строя. Но после попадания дроном, водитель танка не смог справиться с управлением и танк врезался в разрушенный БТР и запутался в проволоке. Экипаж танка быстро покинул его.

Несмотря на то, что танк находился всего в 400 метрах от российских позиций, украинские военные смогли отогнать танк на свои позиции.

И, судя по всему, украинские специалисты смогли раскрыть все секреты этого танка, и в следующий раз будут искать способы победить его быстрее.

Больше новостей о танке Т-72Б3М

Во время наступления в районе Тернов в Донецкой области, российский танк Т-72Б3М, укомплектованный разнообразными системами радиоэлектронной борьбы и получивший прозвище "царь-РЭБ", возглавлял атакующую группировку.

Целью танка было обеспечение защиты колонны от атак украинских дронов, но миссия не была выполнена успешно. Украинским войскам удалось уничтожить танк с помощью дрона FPV, после чего захватить его в качестве трофея.

Украинские эксперты провели анализ оборудования радиоэлектронной борьбы на захваченном российском танке Т-72Б3М, получившем название "царь-РЭБ". Основные результаты исследования были опубликованы Сергеем Бескрестновым, также известным как Сергей Флэш, в его Телеграмм-канале.

Вас также могут заинтересовать новости: