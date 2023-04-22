Эксперт сравнил полевую скорость танков разных моделей на примере видео с поля боя.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко "закрепил" свой вывод о том, что западные танки типа Leopard 2 ничуть не хуже справляются с украинским бездорожьем, чем российские танки серии T-64 и выше.

Об этом он рассказал на примере иллюстративного видео уничтожения российского танка Т-80 в Telegram. Его ликвидацию сегодня показали украинские морпехи.

"Российский Т-80БВМ производит выстрел и пытается убежать задним ходом, но...У танков Т-80 скорость задним ходом 10 км/ч. У Т-90, кстати - чуть более 4 км/ч. У Leopard 2 - 31 км/ч", - написал Коваленко.

Западные Leopard 2 грязи не боятся - главное из вывода Коваленко

Напомним, что сегодня Александр Коваленко прокомментировал волнение некоторых экспертов о том, что западные танки типа Leopard 2, Challenger 2 и M1A1 Abrams обладают худшей проходимостью, чем танки РФ.

Коваленко указал на несколько особенностей западных машин, которые позволяют им, несмотря на более легкий вес, не застревать в таки полевых условиях, как грязь и слякоть. Особо Коваленко отметил мощность двигателя танков, которая несравнима с возможностями российской рухляди.

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