После этого будет вторая партия.

Испания планирует в ближайшие дни поставить танки Leopard 2A4 в Украину. Речь идет о шести из десяти обещанных машин.

"Испания намерена передать Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2 в ближайшие дни. После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", - сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует Tagesschau.

По его словам, Испания продолжит поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

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"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставки оборонительного оружия", - уточнил министр.

По данным испанских СМИ, за последние недели 55 украинских военных прошли в Испании подготовку на основных боевых танках Leopard 2A4.

Передача новых Leoprad 2 со стороны Испании

5 апреля агентство Reuters сообщило, что правительство Испании задерживает поставку обещанных танков Leoprad 2. Изначально их планировали отправить в Украину после 9 апреля - после католической Пасхи.

Всего Министерство обороны Испании пообещало передать Украине по меньшей мере 10 танков. Однако эти боевые машины не использовались с 1990-х годов. В связи с этим они нуждаются в модификации и ремонте.

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