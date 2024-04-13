Помимо поставки F-16 также продолжают обсуждать передачу Gripen.

Две эскадрильи F-16 уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве Украины и противостоянии атакам врага.

Об этом представитель Воздушных сил Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона Единых новостей.

На вопрос сколько истребителей F-16 нужно, чтобы эффекты от их работы против крылатых ракет и дронов был реально ощутимым, он ответил: "Даже две эскадрильи - это до 18 самолетов, они уже могли бы существенно повлиять на ситуацию в воздушном пространстве. Конечно, мы не забываем и о той авиации, которая сейчас находится у нас на вооружении".

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Он отметил, что Воздушные силы ВСУ требуют полного перевооружения авиапарка на современные НАТОвские самолеты, поскольку советские самолеты уже морально износились.

"Нам необходимо не менее 15 современных самолетов для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основа, конечно, F-16. Но могут быть такие еще варианты, как Gripen, в том числе. Возможно и другие разработки. Однако и эти самолеты, которые нам готовы передать наши партнеры, в том числе, которые готовы передать как "доноры" - это станет достаточно существенной поддержкой. Когда у нас будет уже наш авиапарк современный - самолеты 4-го поколения F-16, то они ("доноры") пригодились бы и в замене некоторых элементов", - прокомментировал Евлаш.

По его словам, поставки многоцелевых истребителей четвертого поколения "Gripen" обсуждается высшим военно-политическим руководством.

"Но да, Воздушным силам ВСУ такие самолеты тоже подходят. Такой тип самолетов тоже рассматривается", - сказал он.

Истребители для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, норвежские СМИ сообщили, что Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя, 12 из которых уже в пригодном для использования состоянии. Также Норвегия отправит Украине двигатели, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое оборудование.

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