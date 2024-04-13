Илья Евлаш отметил, что задач, которые могут выполнять эти самолеты, достаточно обширны.

Украина ждет обещанные от западных партнеров многоцелевые истребители F-16. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил, чем эти самолеты помогут защитникам Украины на фронте.

"F-16 как многоцелевые истребители, конечно же, помогут выполнять задания не только в воздушном пространстве нашей страны, а и помогут нашим пехотинцам, которые сейчас держат оборону на востоке и юге нашей страны. Эти самолеты могут бороться как с малозаметными целями, как "шахеды", крылатые управляемые авиационные ракеты, так и будут влиять на авиацию врага, что позволит легче дышать нашей пехоте", - объяснил Евлаш в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что поддержка пехоты – это не единственная задача, которую могут выполнять долгожданные истребители.

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"Он помогут больше работать нашей армейской авиации, которая вынуждена иногда даже отказываться от выполнения заданий, потому что на вражеской территории могут находится Су-34 или Су-35", - указал спикер воздушных сил.

По его словам, F-16 станут серьезными усилением обороноспособности Украины.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Издание Politico писало, что Запад опоздал с передачей самолетов F-16 Украине, ведь РФ уже имеет средства борьбы с ними.

В то же время военный эксперт Петр Черник считает, даже четыре самолета F-16 значительно облегчат ситуацию для Украины в войне с РФ.

Кроме того, главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал о важности истребителей F-16 для Украины и поделился самыми большими трудностями, с которыми сталкиваются союзники в процессе обучения украинских пилотов.

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