Украинские военные значительно быстрее осваивают западную технику, чем этого требует план.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, достаточно ли в Украине специалистов, которые могут обслуживать новые системы ПВО, которые Киев ожидает получить от западных партнеров.

"Мы продолжаем обучать наших военнослужащих на различные системы, в том числе и зенитно-ракетные. В течение долгого времени мы смогли подготовить достаточно специалистов, которые здесь и сейчас делятся опытом со своими собратьями непосредственно в Украине", - сказал Евлаш.

Спикер также добавил, что украинские защитники значительно быстрее осваивают западную технику, чем этого требует план.

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"Что касается подготовки, то для наших военных это уже стало нормой перевыполнять план вдвое или даже втрое быстрее западных норм подготовки. Если, например, для подготовки одного специалиста на западных платформах необходимо 3-4 месяца, то наши военнослужащие осваивают эту технику всего за 3-4 недели", - отметил Евлаш.

Больше систем ПВО для Украины: что известно

Накануне Евлаш также заявил, что для защиты украинского неба, Воздушные силы ВСУ нуждаются в большем количестве установок ПВО и ракет для них.

Об увеличении поставок Киеву систем противовоздушной обороны заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что в середине Альянса нашли возможности передать Украине больше ПВО .

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