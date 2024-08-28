Впоследствии F-16 будут нацеливаться на истребители и батареи ПВО российских ВВС.

Истребители F-16, переданные Украине западными союзниками, одержали свои первые победы в воздухе - через три недели после того, как в Украину прибыли первые из обещанных самолетов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, F-16 сбили российские крылатые ракеты во времямасштабной российской атаки в понедельник.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, с самого начала было очевидно, что украинские ВВС будут использовать F-16 для противовоздушной обороны, поскольку их наблюдали с ракетами "воздух-воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением, при этом они не были замечены с боеприпасами класса "воздух-земля", хотя они широко совместимы с лучшими в Украине противорадиолокационными ракетами западного производства бомбами с GPS-наведением.

Вполне логично, что F-16 будут выполнять патрулирование в целях противовоздушной обороны, пишет Forbes. Украина подвергается непрекращающимся атакам с воздуха, и ее вооруженные силы мобилизуют все имеющееся оружие, чтобы отразить ежедневные налеты.

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"Модернизированные истребители 1980-х годов выпуска достаточно хорошо оснащены для этой роли. Украинские ВВС вооружают свои F-16 1980-х годов старыми AIM-120B 1990-х годов, которые действуют на расстоянии до 40 миль. Для более близких боев F-16 оснащены ракетами AIM-9L/Ms, впервые представленными в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, следуя их инфракрасным сигналам", - говорится в статье.

Как подчеркивает аналитик, хотя это не самые современные ракеты класса "воздух-воздух", но они надежны и имеются в арсеналах союзников Украины. Украинским ВВС не составит труда поддерживать свои F-16 в полной боевой готовности, даже если в ближайший год на вооружение поступит еще больше одномоторных истребителей.

При этом, отмечается в анализе, применение F-16 будет расширяться.

"Первые вылеты украинских F-16 были направлены на российские крылатые ракеты, которые не могут отстреливаться. По мере поступления истребителей и расширения задач украинских ВВС F-16 могут вступать в бой с целями, которые могут отстреливаться: истребители и батареи ПВО российских ВВС", - говорится в статье.

F-16 для Украины - что надо знать

4 августа 2024 года, в День Воздушных сил Украины, показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Тогда президент Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

В Воздушных силах отметили, что F-16 будут использовать, прежде всего, как инструмент усиления украинской ПВО. В частности, в качестве орудия для борьбы с малоразмерными целями.

Также сообщалось, что специалисты ВВС США обновили самолеты F-16 Воздушных сил Украины, чтобы они могли лучше противодействовать российским средствам противовоздушной обороны.

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