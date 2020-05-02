Буксир "Яны Капу" после ремонта вернулся в Одессу (фото, видео)

Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонтных работ, отметили в Минобороны.

Украинский рейдовый буксир «Яни Капу» после возвращения из российского плена и длительного ремонта на военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать на военно-морскую базу «Юг» для продолжения ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

По его словам, работы было много - восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Российский корабль «Дон» дважды таранил украинский рейдовый буксир «Яни Капу», в результате чего были повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

«Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи», - сказал Будзило.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянськ» и «Нікополь» и рейдового буксира «Яни Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа РФ в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 членов экипажей, трое из них получили ранения.

Украинские экипажи провели в плену 10 месяцев. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные катера и буксир.

В сентябре РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованном состоянии. 20 ноября они прибыли в Очаков и стали на ремонт только после проведения следственных действий и баллистической экспертизы.