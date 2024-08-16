Силы обороны ищут методы как бороться с вражескими новинками.

Российские оккупанты начали использовать редкие частоты для FPV-дронов и коптеры на оптоволокне, что создало серьезные проблемы по их уничтожению. Об этом в эфире телемарафона сказал командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш.

"Что касается беспилотных авиационных комплексов, то у нас появилась новая достаточно мощная проблема - враг начал использовать достаточно редкие частоты для FPV-коптеров. И соответственно это заставляет нас искать новые методы для радиоэлектронной борьбы с ними. Они настолько качественно начинают использовать свои частоты, что некоторые из частот даже пока не имеют противодействия. Поэтому это создает огромные проблемы как для логистики, так и для передовых позиций Сил обороны", - отметил военный.

По его словам, сейчас делается все для того, чтобы уничтожать даже эти коптеры на редких частотах. Отченаш также рассказал, что недавно заметили использование противником коптеров на оптоволокне на расстоянии до 10 км.

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"Это достаточно усложняет уничтожение этих коптеров, потому что они не подпадают под ликвидацию системами радиоэлектронной борьбы. То есть это оптоволокно, и они летят собственно за счет этой маленькой ниточки, которая достигает и 10 километров. Представьте себе, условно говоря, нить, которая имеет расстояние 10 км. И это дает определенные преимущества противнику", - отметил он.

При этом Отченаш выразил надежду, что ВСУ быстро найдут методы как бороться с этими вражескими новинками.

"Эта война является абсолютно войной инноваций. Кто будет умнее, кто будет более инновационный, более инициативный, тот и будет в ней побеждать", - сказал он.

Командир экипажа БпЛА также рассказал, что на сегодня преимущество по количеству дронов на стороне РФ, потому что у них FPV-коптеров больше, очевидно, из-за того, что союзник Китай предоставляет им огромное количество чипов, комплектующих. При этом он подчеркнул, что здесь важнее то, что растет количество коптеров, которые производит Украина, потому что в последние полгода оно выросло в десятки, сотни раз и при этом все больше на их производство используется украинских комплектующих. Отченаш рассказал, что на том участке фронта, где оборону держит бригада "Рубеж", враг мог использовать FPV-коптеры каждые 10-20 минут.

"Они каждые 10-20 минут вылетают на нашем направлении и ищут себе цель. Это показатель того, что они не просто используют FPV-коптер для уничтожения цели, которую уже нашли, а они их используют для охоты - вылетают, ищут и если находят, то пытаются уничтожить", - добавил он.

БПЛА на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Анна Гвоздяр отмечала, что Украина за год может производить более трех миллионов БПЛА различных типов. По ее словам, для этого есть мощности, но требуется финансирование.

Сама Украина способна покрыть лишь часть этих потребностей, а остальное берут на себя союзники. В частности, канадцы согласились закупить часть БПЛА, произведенных Украиной, для нужд украинской армии. Сейчас идут переговоры с другими партнерами, в частности, британцами.

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