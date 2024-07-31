Для реализации плана стране надо найти соответствующее финансирование.

Наша страна за год может производить более трех миллионов БПЛА различных типов – для этого у нее есть соответствующие производственные мощности. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Анну Гвоздяр.

"У нас достаточно большие производственные возможности, мы можем произвести на сегодня более 3 миллионов дронов различных типов. Для этого нам нужно финансирование", – заявила представительница ведомства.

Сама Украина способна покрыть лишь часть этих потребностей, а остальное берут на себя союзники нашего государства. Так, канадцы согласились закупить часть БПЛА, произведенных Украиной, для нужд украинского войска. Сейчас идут переговоры с другими партнерами, в частности, британцами.

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В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности прорабатывают линейку беспилотных аппаратов с боеприпасами, в которой нуждаются ВСУ. После этого планируют обсудить вопросы, связанные с унификацией.

Украина и Россия: объемы производства БПЛА

Весной Анна Гвоздяр заявила, что в этом году наша страна сможет изготовить примерно 2 млн беспилотников. На тот момент в секторе задействовали около 200 украинских компаний, из которых почти 60 уже были привлечены к госзаказу.

В свою очередь, по данным российской стороны, Москва производит 4 тыс FPV-дронов в сутки. Таким образом, в теории, РФ может производить примерно 120 тыс подобных дронов в месяц или 1,46 млн в год.

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