Заместитель Шольца считает, что позиция Берлина не должна стать помехой для других стран.

Германия не должна препятствовать поставкам в Украину танков "Леопард" из третьих стран, в частности из Польши. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, которого цитирует Die Welt.

Он отметил, что возможность поставки "Леопардов" из Польши в Украину зависит в том числе от позиции Германии, которая ранее эти танки продала полякам. По мнению Хабека, сейчас официальный Берлин не должен препятствовать этой поставке.

"Есть разница между принятием решения для себя и предотвращением принятия решения другими. Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения в поддержку Украины, вне зависимости от того, какое решение примет Германия", — заявил вице-канцлер.

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Поставки танков Leopard в Украину

По словам украинского посла в Германии, Киев запрашивал у Берлина танки Leopard с первых дней полномасштабного вторжения России наряду с другим оружием. Большинство наименований из того первоначального списка уже поставляется в Украину.

Правительство Германии до сих пор отказывалось поставлять именно танки, ссылаясь на то, что такой шаг нужно делать согласовано с другими союзниками. Однако известно, что союзники уже давно уговаривают Шольца снять возражения по поставкам танков Украине.

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна передаст Украине роту "Леопардов" из собственных запасов. В теории Германия, как производитель этих танков, должна дать разрешение на их передачу Украине, но в Берлине заявили, что никто у них такого разрешения не запрашивал.

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