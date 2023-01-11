По словам представителя немецкого правительства, Берлин координирует с Вашингтоном, Парижем и Лондоном военную поддержку

В Германии сделали новое заявление относительно поставок танков Leopard в Украину. Оказывается, в правительстве страны ничего не знают о каких-либо запросах от союзников на поставки боевых машин Киеву.

"Германии не известно о каких-либо запросах ее союзников на отправку боевых танков Leopard в Украину", - цитирует официального представителя правительства Штеффена Гебестрайта Sky News

При этом он указал, что Германия тесно координирует с США, Францией и Великобританией военную поддержку Украины.

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Поставки танков Leopard Украине - что известно

Украина уже не первый месяц ведет переговоры о поставках танков Leopard. В частности, Киев обращался к Берлину по этому вопросу, но Бундестаг отклонял запросы.

По словам канцлера Олафа Шольца, Германия не отправляет Украине боевые танки, потому что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

Кроме того, председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard 2. Позже стало известно, что Франция с Польшей побуждают Германию передать Украине танки.

Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

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