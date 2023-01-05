Германия ранее изменила свою позицию по другим видам оружия, поэтому к поставке танков она тоже придет, считает посол.

Со временем правительство Германии пересмотрит свою позицию касательно поставок танков Leopard 2 в Украину. Такое мнение высказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что украинские дипломаты ведут постоянную работу над тем, чтобы склонить Германию к передаче танков, однако этому мешает "сумасшедшая заскорузлость немецкой системы".

"Но сейчас происходит то, что федеральный канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende – то есть смена эпох. Смены эпох не происходят мгновенно, но мы делаем все, чтобы такую смену ускорить. И я уверен, что "Леопарды" будут. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, но в том, что это будет, я уверен", – заявил посол.

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В этом контексте дипломат напомнил, что изначально немецкое правительство в принципе отказывалось предоставлять Украине какое-либо серьезное оружие, но затем начались поставки гаубиц Panzerhaubitze 2000, реактивных систем Mars II, систем ПВО IRIS-T и т.д.

Отказ Шольца поставлять танки Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц последовательно отказывается поставлять Украине танки, несмотря на смену позиции по другим видам вооружений. За это его критикуют не только в Украине, но и в самой Германии.

Накануне президент Зеленский сообщил, что Франция приняла решение передать Украине боевые машины AMX-10 RC, которые классифицируют как тяжелые бронеавтомобили, колесные танки или легкие танки.

После появления этой информации немецкая оппозиция снова обрушилась на Шольца с критикой из-за его отказа поставить немецкие танки в Украину.

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