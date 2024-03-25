На определенном этапе двигатель в ракете "Кинжал" останавливается, тогда как в "Цирконе" он работает практически до последнего мгновения.

Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон", которыми РФ атакует Украину, считаются гиперзвуковыми. Однако у них есть одно существенное отличие, которое заключается в работе двигателя, заявил авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Они обе гиперзвуковые. То есть "Кинжал" условно гиперзвуковой, потому что на траектории он может лететь со скоростью звука, но потом, когда у него останавливается двигатель, он летит по инерции – скорость теряется. То есть на терминальном отрезке, когда он уже фактически падает, скорость 4 Маха (4900 км/ч, – УНИАН) максимально. Это не гиперзвук, он начинается с 5 Махов (6125.2 км/ч, – УНИАН). У россиян, правда, он начинается с 4,5 Маха (5512.7 км/ч, – УНИАН), но это особенности национального характера", – объяснил он в эфире телеканала "Киев24".

Основную часть расстояния ракета "Кинжал" летит именно на 4,5 Маха, говорит эксперт. В то же время с ракетой "Циркон", по его словам, ситуация несколько хуже, ведь двигатель там работает дольше.

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"В "Цирконе" практически до последнего момента работает двигатель. Поэтому он сохраняет высокую скорость, и поэтому его труднее поразить. Там двухступенчатая система. Какие именно там двигатели – неизвестно. Первый – четко известно, что это ракетный твердотопливный двигатель, который, собственно, разгоняет ракету "Циркон". Затем, скорее всего, там должен стоять прямоточный двигатель, который работает чуть ли не до последнего момента", – констатировал Романенко.

Применение ракет "Кинжал" и "Циркон" по Украине

В течение последних месяцев Россия не раз использовала ракеты "Кинжал" во время атак по Украине. В частности, враг бил ими по Львовской области в воскресенье, 24 марта – через несколько часов после массированного обстрела. Сообщалось о "прилетах" в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

В то же время ракеты "Циркон" враг использует редко. Публично известно о двух таких случаях – во время атаки 7 февраля и 25 марта 2024 года. Оба раза враг бил ими по столице.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что если пуски этих ракет происходят из оккупированного Крыма, то до Киева они долетают за 7-10 минут.

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