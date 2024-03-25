По словам Валерия Романенко, взрывы, произошедшие в Киеве 25 марта, могли быть следствием испытания ракет Россией.

Взрывы, произошедшие в Киеве 25 марта, могли быть следствием испытания "Цирконов" Россией. Об этом Фактам ICTV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

По его словам, "Циркон" - это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать, предназначенная для поражения кораблей и наземных объектов.

"Идут испытания, но серийной штамповки этих ракет нет. Она не отработана, попадает куда угодно, кроме целей, на которые она направлена. Никаких попаданий по важным объектам не было", - сказал эксперт.

По его словам, сигнал воздушной тревоги включили не заранее, поскольку заметить движение ракет "Циркон" трудно.

"Циркон" труднее обнаружить. Если баллистика поднимается на большую высоту, ее видно издалека радаром, то есть можно предупредить, что будет удар. А крылатая ракета - это крылатая ракета, она на большой высоте идет, огромная скорость, поэтому ее поздно заметили", - пояснил Романенко.

Он считает, что обстрелом Киева 25 марта россияне хотели застать врасплох украинские силы противовоздушной обороны. При этом аналогичные удары со стороны РФ будут повторяться, но не будут носить массовый характер, ведь у России нет серийного производства "Цирконов".

Удар по Киеву ракетами "Циркон"

25 марта российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Киеву. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек.

Впоследствии стало известно, что для удара россияне могли применить ракету "Циркон". По словам эксперта Defense Express Валерия Рябых, эта ракета долетает из Крыма в Киев за 7-10 минут.

Также УНИАН сообщал, что капитан ВМС Андрей Рыженко назвал "тревожным" удар России по Киеву из Крыма. Он отметил, что это первый такой случай, чтобы с территории полуострова достали до столицы.

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