Этот тип ракет является очень опасным, подчеркнул Рябых.

Во время удара по Киеву 25 марта российские оккупационные войска могли применить ракету "Циркон". Она может долетать из оккупированного Крыма до столицы за считанные минуты, заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Анализируя атаку на Киев сегодня и 7 февраля ракетами "Циркон", стоит заметить, что этот тип ракет очень опасен, поскольку они имеют очень высокую скорость. Сегодня эти ракеты запускались из оккупированного Крыма и время подлета измеряется в минутах. То есть, если запускать эти ракеты из Крыма, то в Киев они долетают за 7-10 минут", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, в отличие от "Кинжалов", пуски этих ракет нельзя спрогнозировать заранее. В то же время он добавил, что часто враг бить "Цирконами" не может.

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"Ракета "Циркон" имеет меньший вес боевой части, чем "Кинжал". По меньшей мере вдвое. По предварительным оценкам, вес боевой части "Циркона" составляет от 200 до 300 кг. Впрочем, стоит отметить, что подобные удары не могут быть частыми на этом этапе войны. Поскольку пока эти ракеты вряд ли пошли в серийное производство. Сейчас россияне производят эти ракеты в экспериментальном виде", – констатировал Валерий Рябых.

Удар по Киеву 25 марта

Утром 25 марта российские захватчики атаковали украинскую столицу. Судя по всему, по Киеву выпустили ракеты "Циркон".

Серия взрывов в городе прогремела вскоре после объявления тревоги. Позже стало известно, что система ПВО сбила две баллистические ракеты. В одном из районов есть разрушения.

В 18:50 в МВД сообщили, что аварийно-спасательные работы в столице завершены. В результате российской атаки пострадали 10 человек. Погибших, к счастью, нет.

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