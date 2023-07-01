На данном этапе наступательных операциях действительно необходимо разрывать логистику и обеспечение России, отметил советник главы ОП.

Главным фактором передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS станет понимание того, что нынешний Путин является очень слабым и не контролирует в стране ряд процессов, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мне кажется, уже существует понимание что, чем быстрее Россия перестанет существовать при таком слишком слабом президенте, тем лучше будет для глобальной безопасности", - высказался Подоляк.

Вторым фактором, по его словам, стало понимание Америкой, что "на данном этапе наступательных операциях действительно необходимо разрывать логистику и обеспечение России, которая насытила оборону большим количеством сил и средств.

"Третий фактор - это психологический фактор. Потому что переговорные процессы всегда идут... и на уровне президента Украины, и на уровне других должных лиц государства.. Не стоит забывать и на постоянном давлении конгрессменов и сенаторов США, которые переодически выходят с инициативой, что Украине нужно передать необходимый объем дальнобойных ракет. Плюс - общее давление. По поддержке Украины в США возросла "двухпартийность", - объяснил Подоляк.

ATACMS для Украины и последствия переворота в РФ - главное на 1 июля

Как писало издание Politico накануне, американские чиновники увидели во время мятежа Евгения Пригожина уязвимости авторитарного режима Владимира Путина. Теперь, как писали журналисты, на Западе легче будет приниматься решение о передаче Украине истребителей F-16

Также отмечалось, что на саммите НАТО в Литве 11-12 июля будет объявлено о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Запад более охотно будет предоставлять вооружение Украине.

На фоне неудавшегося вооруженного мятежа в РФ сенаторы снова начали подталкивать Белый дом к предоставлению Украине дальнобойных ATACMS. Например, главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш назвал "достаточно высокой" возможность передачи Украине этих снарядов.

В свою очередь, газета WSJ писала, что Администрация Байдена США "близка к одобрению" передачи ATACMS для Украины, что в Пентагоне позже опровергли.

Известно, что первой страной Запада, которая разблокировала для Киева возможность получения дальнобойных ракет, стала Великобритания. Авиация ВСУ регулярно бьет крылатыми ракетами Storm Shadow по путям снабжения и базам размещения российских сил на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: