Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

США близки к тому, чтобы одобрить передачу ракетной системы большой дальности ATACMS Украине. Эти ракеты могут переломить ход борьбы Киева с российскими оккупантами в свою пользу, заявили американские и европейские официальные лица.

Как уточняет The Wall Street Journal, армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, имеет дальность действия около 300 километров, что достаточно для того, чтобы украинские силы могли поражать российские цели далеко за линией фронта. Президент Байден не подписал передачу, отчасти из-за опасений официальных лиц США, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и эскалации конфликта с затяигиванием в нее Запада.

Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица США и Европы увидели признаки, что Белый дом, ранее неохотно настроенный на передачу, пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины.

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Но на фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил провалившийся мятеж, американские и европейские официальные лица признали, что сейчас, возможно, настало время нажать на газ.

Высокопоставленный представитель министерства обороны Украины сообщил The Wall Street Journal, что в последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США близки к поставкам ATACMS. Украинские официальные лица утверждают, что ракеты большой дальности необходимы, в частности, для нанесения ударов по Крыму, полуострову, оккупированному Россией, который российские силы используют в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства, согласно публичным заявлениям США и европейских союзников.

Совет национальной безопасности Белого дома и Пентагон не сразу ответили на запрос о комментариях.

Ракеты ATACMS для Украины - детали

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, который ранее уже отличился блокировкой продажи Венгрии систем HIMARS из-за ее коварных шагов в отношении Швеции и НАТО, назвал "достаточно высокой" возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS.

Все это время в администрации Байдена отказывали, тревожась по поводу якобы угрозы эскалации конфликта. В то время как американские военные отмечают, что именно ATACMS сыграют ключевую роль в деоккупации Крыма.

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