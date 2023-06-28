Украина еще с осени 2022 года призывает Вашингтон наконец разблокировать передачу ВСУ ракет ATACMS.

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, который ранее уже отличился блокировкой продажи Венгрии систем HIMARS из-за ее коварных шагов в отношении Швеции и НАТО, назвал "достаточно высокой" возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS.

В интервью "Голоса Америки" Риш отметил, что является сторонником передачи Украине всех имеющихся у США видов вооружения, и администрация Байдена в этом плане "уже активизировалась".

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил - предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь-то истребители F-16 или ракеты ATACMS - все, что у нас есть. Конечно, на это нужно время, но мы продолжаем давить на администрацию Байдена, и они уже активизировались, так же как и другие страны активизировались для тех же усилий. Поэтому ATACMS - это хорошее оружие, Украина должна его получить, и произойти это должно как можно скорее", - высказался он.

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ATACMS для Украины - главное

Украина еще с осени 2022 года - с тех пор как получила от Соединенных Штатов первые РСЗО HIMARS - призывает Вашингтон наконец разблокировать передачу ВСУ ракет ATACMS, которые были бы способны наносить удары по военным объектам РФ глубоко в тылу на расстояние более 300 км.

Все это время в администрации Байдена отказывали, тревожась по поводу якобы угрозы эскалации конфликта. В то время как американские военные отмечают, что именно ATACMS сыграют ключевую роль в деоккупации Крыма.

Последнее время дискуссии о передаче Украине ATACMS снова усилились - на фоне создания "авиационной" коалиции по поставкам Воздушным силам F-16. Конгресс в очередной раз подталкивает Белый дом считаться с этим шагом.

Известно, что первой страной Запада, которая разблокировала для Киева возможность получения дальнобойных ракет, стала Великобритания. Авиация ВСУ регулярно бьет крылатыми ракетами Storm Shadow по путям снабжения и базам размещения российских сил на оккупированных территориях.

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