По его словам, на американских складах есть по меньшей мере 2 тысячи ракет ATACMS различной комплетации.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал, что в стратегическом плане решает передача ракет ATACMS Украине. По его словам, важную роль играет количество этих средств поражения.

"В Джанкой прилетели две, и имеем прекрасные результаты, уничтожили до 5 ЗРК и уникальную установку по синхронизации работы радиолокаторов. Но это в статегическом смысле не подрывает и не ломает самой войны. А если бы действительно на больших расстояниях нам удалось уничтожить железную дорогу! 90% всего, что завозится в зону оккупации, довозится по железной дороге. Напомню, что один 50-тонный вагон – это 500 снарядов 152 калибра. Поезд везет несколько десятков таких вагонов... Поэтому в части логистики здесь может быть переворот, если получим достаточное количество ракет на 165 км в кассетном исполнении и до 300 км в фугасном исполнении. Тогда уже и Крымский мост по-настоящему может быть под угрозой. Тут философия нашего успеха. Поэтому акцентирую – количество, количество и еще раз количество. Несколько десятков ракет – это очень хорошо, но нужно несколько сотен, а то и целая тысяча", – сказал Черник в эфире телемарафона.

По его словам, на американских складах есть не менее 2 тысяч ракет ATACMS различной комплетации. Снять их со складов и доставить в Украину не является большой проблемой.

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"Нет никакой проблемы, чтобы за несколько недель эти ракеты "заработали", – уверен он.

Черник отметил, что где-то в начале лета "заработать" должны и истребители F-16 должны. Он напомнил, что Дания задекларировала, что готова передать весь свой авиационный парк – а это в пределах до 40 машин. Эти самолеты имеют в комплетации ракеты AGM, которые могут наносить удары на расстояние до 900 км. У американцев на складах есть более 5 тыс. таких ракет.

"Эти средства точно изменят философию применения (россиянами) тяжелых корректируемых авиационных бомб. Су-34 едва ли не единственная машина, которая применяет бомбы больших калибров, сбрасывает с расстояния 40-70 км. Если F-16 взял на прицел Су-34, то он обречен", – пояснил он.

По мнению эксперта, заявленная военная помощь позволит ВСУ в этом году иметь успехи как минимум на Приазовье.

"Есть сдержанный оптимизм, если оружие этого порядка будет нам предоставлено, то в цикле сухой погоды в этом году, не скажу, что фундаментальный перелом вообще в войне, но как минимум обвалить южный плацдарм, а в моем понимании выйти на Северное Приазовье вполне реально", – отметил он.

Также Черник прокомментировал предоставление Великобританией ракет Storm Shadow.

"Замечательная ракета. Что-то вынесем – где-то или большой склад, или, возможно, снова аэродром пострадает. Но это не та ракета, которая меняет ход боев. Она дозвуковая, крылатая, поэтому ее легче сбить, легче отклонить средствами РЭБ. А ATACMS сбивать практически невозможно. На самом деле все должно быть в смешанном цикле. То есть баллистика вместе с крылатыми ракетами, вместе с большими дроновыми атаками. Особенно в части, касающейся подводного Крымского моста", – сказал он.

Эксперт также отметил, что в пакете Британии есть дроны и другая техника. Это свидетельствует о том, что союзники понимают, что преимущество в воздухе для Украины – это очень важно, но и без "достойной" бронетехники реализовать деоккупацию территорий будет невозможно.

Черник уверен, что россияне уже не смогут проводить более интенсивные боевые действия, чем сейчас. Он напомнил, что противник кроме Авдеевки ничего серьезного не захватил в последние, критические для Украины месяцы.

"Сейчас, когда буквально через где-то десять дней уже значительное количество оружия точно к нам поступит, на что они могут рассчитывать? Да, задекларировали огромные подразделения, но пока нет из разведывательной информации, что их военкоматы переполнены мобилизованными и они немедленно доставляют их в бой", – отметил эксперт.

Помощь Украине: это стоит знать

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки 20 апреля поддержала предоставление военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

22 апреля президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом заявил, что в договоренностях о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS расставлены все точки.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил Зеленскому о выделении Британией крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. В него войдут Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы.

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