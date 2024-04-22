Украине важно получить ракеты ATACMS, чтобы бить по логистике врага.

Украина получит ракеты ATACMS, ведь теперь такое решение поддержат и республиканцы, заявил в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

"Ведь теперь они могут сказать, что президент Байден нас так призвал поддержать Украину - мы это сделали. Предложили передать Украине ATACMS и разработать план победы в течение 45 дней. Но почему теперь этого не делает администрация действующего президента США. Теперь республиканцы могут использовать это и в процессе предвыборной кампании Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что это дополнительное давление на президента Байдена и оно нам на пользу. Я думаю, что ATACMS все же будут", - сказал эксперт.

Александр Мусиенко также добавил, что ракеты ATACMS очень важны для того, чтобы уничтожать логистику врага.

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"Зеленский сказал в интервью абсолютно правильную мысль, которую надо подчеркивать. Нам нужно оружие, которое дает возможность бить в тылы. Чем больше у нас такого оружия, тем больше врага можно бить на подступах, тем меньше контактных боев, тем меньше угрозы для жизни и здоровья наших военных", - пояснил эксперт.

ATACMS для Украины: что известно

Накануне Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине. Там, в частности, был пункт о немедленной передаче Украине ATACMS.

Однако, в этом пункте содержалось и одно предостережение: президент может не передавать Украине эти ракеты, если считает, что это представляет опасность для Соединенных штатов.

Ранее Украина уже получала от США такие ракеты. Однако, они были ограничены дальностью в 165 километров. А общее количество этих боеприпасов, по мнению аналитиков, не превышало около двух десятков.

Зато в новом пакете помощи, по мнению председателя сенатского комитета по вопросам разведки Марка Уорнера, Украина может получить в частности, тактические ракеты ATACMS увеличенного радиуса действия.

Отметим, что существуют различные модификации ракеты ATACMS. Они отличаются, в том числе и максимальной дальностью действия - от 165 до 310 км.

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