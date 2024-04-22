Кроме того, Украина и США начали работу над двусторонним соглашением по безопасности.

В договоренностях о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS расставлены все точки. Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня, 22 апреля, имел разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Говорили, в частности, об оружии, которое необходимо Украине не только для того, чтобы выстоять, но и действовать.

Президент подчеркнул, что различные украинские города и громады нуждаются в защите, в частности, систем Patriot. Он также добавил, что необходимо наносить поражение по всему, что Россия использует как базу для террора и своей военной логистики.

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"Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать. Мы работаем с американскими партнерами ради увеличения наших возможностей. Четыре приоритета ключевые – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об "атакамсах" для Украины все точки расставлены", – подчеркнул он.

Кроме того, Украина и США начали работу над двусторонним соглашением по безопасности.

"Можем сделать так, чтобы наше соглашение стало действительно образцовым и принесло не только больше безопасности нашему народу, но и помогло всей европейской истории двигаться правильно и только мирно", – добавил он.

Разговор Зеленского и Байдена

В понедельник, 22 апреля 2024 года, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Известно, что лидеры государств обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона о помощи Украине.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности", – заявил Зеленский.

Напомним, что в субботу, 21 апреля в Палате представителей после нескольких месяцев задержек одобрили законопроект о поддержке Украины на 61 млрд долларов. Уже 23 апреля его должен рассмотреть Сенат США, после чего документ – в случае принятия – передадут на подпись Джо Байдену.

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