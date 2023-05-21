Российская бронетехника не имеет аналогов в мире потому, что является худшей из всех.

Российские боевые бронемашины (ББМ) не отвечают современным требованиям по защите экипажа и десанта от снарядов и осколков. Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

В своем телеграм-канале эксперт опубликовал фото бронелистов, пробитых снарядом или осколком. Утверждается, что это бортовые бронелисты от "не имеющей аналогов в мире" российской БМП-3. Первый слой — стальная дополнительная броня, второй слой – базовая броня из специального алюминиевого сплава.

"На вооружении РОВ нет ни одной ББМ которая отвечала бы требованиям сохранения экипажа и десанта, принятым в мире. Именно поэтому российские ББМ и не имеют аналогов в мире", – прокомментировал Коваленко показанные снимки.

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БМП-3 – что известно о машине

БМП-3 была принята на вооружение в самом конце существования СССР и потому до 2022 года в армии Украины было всего несколько этих машин.

Хотя БМП-3 считается более совершенной по сравнению с БМП-2 и тем более с БМП-1, одним из главных ее недостатков является слабое бронирование, что было подтверждено в ходе применения машины в ряде вооруженных конфликтов.

По данным мониторинговой группы Oryx, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли более 250 БМП-3 из 640 имевшихся на вооружении РФ в 2021 году. Из них более 60 были захвачены ВСУ в качестве трофеев. Незадокументированные потери, вероятно, существенно выше.

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