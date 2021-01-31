Катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года.

В Министерстве обороны сообщили о ходе подготовки украинских военнослужащих к службе на катерах типа Island, которые США передадут Украине.

Читайте такжеСоединенные Штаты передадут Украине новые боевые катераКак сообщается на сайте Минобороны, в городе Балтимор (штат Мэриленд) продолжается 10-недельная доподготовка двух будущих экипажей патрульных катеров класса «Айленд».

Ожидается, что сами катера поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Сейчас они проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Украинские военные моряки прошли двухнедельный карантин по прибытии в США. После этого на базе судостроительной верфи Береговой охраны США под руководством американских инструкторов началось само обучение.

Основной целью обучения украинских экипажей является достижение необходимого уровня подготовки в вопросах безопасной и безаварийной эксплуатации 110-футовых патрульных катеров типа «Айленд».

"Всего в ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, сдать промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море, и по результатам получить соответствующие сертификаты с допуском к самостоятельному управлению катерами типа «Айленд»", - сообщил капитан 3-го ранга Игорь Трухан.

Также при подготовке украинские экипажи освоят строение и основные тактико-технические характеристики катеров, усвоят правила борьбы за живучесть, согласно требованиям и стандартам Береговой охраны США, научатся правильно и эффективно эксплуатировать и обслуживать катерные системы и вооружение, навигационное оборудование и средства связи, а также пройдут курс подготовки по работе с Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) и др.

Кроме того, во время практических занятий экипажи отработают подготовку катера к походу, аварийное управление поврежденным катером, буксировку и пополнение всех видов запасов.

Подготовка экипажей к службе на катерах Island

Экипажи патрульных катеров класса Island прибыли в Балтимор 11 января.

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первых два патрульных катера класса «Айленд», которые получили названия «Старобельск» и «Славянск». Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

4 января 2021 года командующий Военно-морских сил контрадмирал Алексей Неижпапа заявил, что по прибытии в Украину в первом полугодии текущего года катеров класса Island украинский флот будет иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

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Автор: Виталий Саенко