Моряки на практике проверят работу бортовых систем, средств навигации, связи и другого оборудования.

Украинские экипажи катеров класса Island ("Айленд") будут проходить 10-недельную подготовку в США.

Читайте такжеВ 2021 году для ВМС Украины закупят турецкие беспилотники BayraktarОб этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).

"Наши военные под руководством американских инструкторов обязательно должны пройти 10-недельный курс обучения. Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, который имеет выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы", - сказано в сообщении.

Моряки на практике проверят работу бортовых систем, средств навигации, связи и другого оборудования.

Как отмечается, в этом году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три единицы Island. Это катера Береговой охраны США, которые увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона.

Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три "Айленд" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия текущего года. Катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства.

"После того, как катера приобретут все необходимые возможности, до конца текущего года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса "Айленд", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2019 г. в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

Американские катера для ВМС Украины

Официальная передача первых кораблей от береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу.

13 ноября 2019 года в Одессе эти катера, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" были приняты в состав ВМС ЗСУ.

США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку к началу 2021 года.

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Автор: Лариса Козовая