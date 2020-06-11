Американские истребители F-15E после успешных испытаний получили возможность нести новые ядерные бомбы (видео)

США планирует развернуть новые бомбы B61-12 на территории Европы.

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle ВВС США стал первым типом самолета, который получил разрешение на доставку нового ядерного боеприпаса B61-12.

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Как сообщает The Drive, серия испытаний нового боеприпаса без ядерной части состоялась в марте. В рамках тестов была проверена электроника боеприпаса и возможность его безопасной доставки. 12 марта истребитель сбросил бомбу на полигоне Тонопа (штат Невада).

12 модификация авиабомбы В61 отличается хвостовым оперением, которое делает ее управляемой. Боеприпас не приходится сбрасывать с парашютом – он способен автономно планировать в сторону цели.

После 2020-х США планирует развернуть B61-12 на территории Европы в рамках замены предыдущих вариантов тактических бомб.

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