Единственное, что этот корабль делает надежно, - это выходит из строя, он простоял в сухом доке дольше, чем живут некоторые российские призывники, отметил автор.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" - это не военный корабль, а реликвия, плавающая оболочка из другого времени, которую следовало списать много лет назад. Об этом в статье для 19FortyFive пишет внештатный научный сотрудник Defense Priorities, профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера Эндрю Лэтэм.

"Единственное, что этот корабль делает надежно, - это выходит из строя", - отметил автор.

По его словам, "Адмирал Кузнецов" был несовершенен с самого начала:

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"Построенный после распада Советского Союза, он был последней попыткой подражать американской авианосной мощи без доктрины, логистики или промышленной базы… Никакой системы запуска катапульты. Прыжковая палуба. Дымящие двигатели, которые выдают его местоположение еще до того, как он появляется на радаре".

Как отметил Лэтэм, единственный боевой поход этого корабля в Сирию был цирком, "он не излучал мощность - он излучал дисфункцию", и с тех пор стало только хуже.

"Затоплен сухой док. Пожары на борту. Бесконечный ремонт. Ремонт затянулся так надолго, что он начинает казаться перформансом. Но никто не хлопает. За пределами Министерства обороны РФ не осталось зрителей, и даже там вера слабеет", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что россияне все еще содержат авианосец "Адмирал Кузнецов", потому что он "поддерживает фантазию":

"Дело не в том, что может сделать корабль, а в том, что он должен представлять. Москва не может отпустить его, потому что она все еще хочет, чтобы ее считали великой державой с мировым влиянием. Кремлю нужен именно такой образ, а не реальность. Им нужны кадры, а не функциональность. И вот ржавеющий остов выставляют напоказ в речах и документальных фильмах. Его образ переработан. Иллюзия сохраняется".

Тем временем, как акцентировал автор, российская армия на передовой обходится иранскими беспилотниками и советским оборудованием, "скрепленным скотчем".

"Младшие офицеры импровизируют линии снабжения с помощью гражданских грузовиков, а флот выпускает пресс-релизы о корабле, который простоял в сухом доке дольше, чем живут некоторые российские призывники. Каждый рубль, вложенный в этот корабль, - это рубль, не потраченный на реальность… На запасные части. На вещи, которые действительно имеют значение", - добавил Лэтэм.

Эксперт уверен, что Россия не сможет распрощаться с бесполезным авианосцем, который не представляет никакой угрозы потому что отпустить его - значит признать, что "шоу закончилось, и сцена пуста".

Напомним, ранее сообщалось, что единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" стоит на ремонте уже более 7 лет. Аналитики из Defence Express отмечали, что он не выйдет из него в ближайший год, а учитывая темпы работ и все возникающие новые проблемы, авианосец вряд ли уже когда-нибудь выйдет из ремонта.

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