В Азовском море прошли тактические учения подразделений ООС по отражению вражеской атаки (фото)

Тренировочный поход осуществили представители Объединенных сил на поисково-спасательном судне «Донбас».

В Азовском море состоялись трехдневные тактические учения подразделений операции Объединенных сил по отражению вражеской атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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«На Азовском море состоялись учения подразделений ООС по отражению вражеской атаки - в течение трех суток представители различных ведомств под руководством командира оперативно-тактической группировки «Схид» проводили тактические учения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировочный поход в акваторию Азовского моря осуществили представители ООС на поисково-спасательном судне «Донбас». В учениях были задействованы подразделения Военно-морских сил, морской авиации, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, морской пехоты и сил специальных операций.

«Основная цель выхода - отработка совместных действий подразделений, входящих в состав операции Объединенных сил, по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей нарушителей. А также демонстрация присутствия украинского флага в акватории Азовского моря», - отметил капитан «Донбасу» Александр Григоревский.

По данным Генштаба, учения прошли в несколько этапов: отработка управления войсками различных ведомств, слаженность действий экипажа и совместимости с другими подразделениями во время отражения вооруженной агрессии с морского направления.

В частности, в море отрабатывали тактическое маневрирование, корабельные боевые учения по обороне и защите кораблей на переходе по морю и стоянки на незащищенном рейде с выполнением боевых упражнений.

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Совместно с кораблями Государственной пограничной службы военнослужащие ВМС отрабатывали совместное маневрирование, остановку и досмотр судна противника.

Во время учений также тренировались в борьбе за живучесть корабля, оказывали первую помощь раненым и отработали эвакуацию пострадавшего матроса вертолетом морской авиации.

«По результатам учений личный состав поисково-спасательного судна продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки», - подытожил Григоревский.