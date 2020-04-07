В Украину начались поставки новых БМП-1

Машины уже доставлены в Украину и проходят процесс технической инспекции.

Государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», машины доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока.

«Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК «Укрспецэкспорт» обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19», - сказано в сообщении.

По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, 37 боевых машин пехоты ВСУ получат вовремя.

Справка УНИАН. Госкомпания «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий-производителей спецтехники.