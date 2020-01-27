Американскую БМП Bradley испытали с новой ходовой

Испытания Bradley проходят в рамках исследования концепций, которые можно применить для боевых машин будущего.

Американскую боевую машину пехоты M2 Bradley протестировали с новой ходовой частью, имеющей гидропневматическую подвеску вместо штатной индивидуальной торсионной подвески.

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Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на Kyma.com.

Испытания Bradley проходят в рамках исследования концепций, которые можно применить для боевых машин будущего. При этом эксперты не исключают, что новой ходовой частью могут в перспективе оснастить строевые М2 Bradley.

На модернизированной машине, по данным портала, вероятней всего применили гидропневматическую подвеску от британской компании Horstman. Она построена вокруг использования гидропневматических упругих элементов, заполненных газообразным азотом высокого давления и имеющих встроенный масляный демпфер. Это позволит снизить массу БМП.