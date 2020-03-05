В Украине продолжаются испытания барражирующего боеприпаса "Гром" (фото, видео)

Задачей этого этапа испытаний было устранить проблемы, которые были при первом взлете, и проверить работу после корректировок.

Состоялся новый этап испытаний барражирующего боеприпаса «Гром» (еще можно назвать «дроном-камикадзе»), на котором отработали второй запуск с помощью мультилет.

Об этом сообщает АрміяInform.

Кроме пусков с помощью мультилет, некоторые этапы полета впервые состоятся в автоматическом режиме.

В ходе этого этапа испытаний состоялся подъем в воздух, отделения на определенной высоте боеприпаса от мультилет, начало полета по заданному маршруту, автосопровождение цели, имитация пикирование на цель, возвращение на стартовую площадку и посадка с помощью парашюта.

В боевом варианте «Гром» парашютом оснащаться не будет.

Задачей этого этапа испытаний было устранить проблемы, которые были при первом взлете, и проверить работу после корректировок.

Разработчиком и производителем беспилотного авиакомплекса с барражирующим боеприпасом под названием «Гром» (англ. Silent Thunder) отечественное Научно-производственное предприятие «Атлон Авиа» из города Киев.

По словам директора НПП «Атлон Авиа» Артема Вьюнника испытания барражирующего боеприпаса «Гром» прошли запланировано.

«Сегодня все прошло штатно и прогнозируемо – полностью в автоматическом режиме. В первом полете автоматический взлет пришлось приостановить и перейти на ручной режим через незначительные проблемы, возникшие с бортовыми датчиками.», – рассказал Артем Вьюнник.

Основные ТТХ барражирующего боеприпаса «Гром» ST-35

Крейсерская скорость: 120 км/ч

Продолжительность полета: 60 мин

Взлетный вес: 10 кг

Вес боевой части: 3,5 кг

Типы боевой части:

– термобарична

– кумулятивная

– уламково-фугасная

Вероятность поражения цели: 0,95

Эффективная рабочая высота: 800-1200 м

Расчет: 3 человека