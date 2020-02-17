В Минобороны раскрыли количество и виды вооружений и техники, которые были поставлены в войска в прошлом году

В 2019 году было поставлено почти на 700 единиц вооружения и военной техники больше, чем за предыдущий год.

В Вооруженные силы Украины в прошлом году было направлено более 7,4 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар", гаубицы 2С1 "Гвоздика", различные виды бронетанкового вооружения и беспилотников, самолеты МиГ-29, Су-27, вертолеты Ми-8, Ми-2, радиолокационные станции и боевые катера Island, МБАК, "Кентавр".

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабинета министров отчете, в котором каждое министерство сообщило, что успело сделать по каждому пункту из плана действий правительства в 2019 году.

В рамках выделенного финансового ресурса в течение 2019 года в войска (силы) ВСУ поставлено 7 тыс. 436 единиц нового и модернизированного ОВТ и изделий специального назначения (в 2018 году - 6764 единицы).

В оборонном ведомстве отметили, что в войска были поставлены 162 единицы переносных ракетных комплексов ( "Стугна", "Корсар"); 24 единицы самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"); 451 единица минометов (82 мм, 60 мм); 42 единицы бронетанкового вооружения (БТР-4, БТР-3, БТР-70Ди, БМП-1, "ONCILLA"); 806 единиц автомобильной техники (КрАЗ, МАЗ, Козак, Варта); 64 единицы беспилотных авиационных комплексов (Фурия, Лелека, PD-1); 22 ед. самолетов (МиГ-29, Су-27) и вертолетов (Ми-8, Ми-2); 18 единиц радиолокационных станций; 5 единиц боевых катеров (Island, МБАК, "Кентавр"); 23 единицы станций РЭБ ( "Нота", "Буковель", Р-330TRC, "Мандат"); 635 единиц средств связи.

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Также в Минобороны раскрыли количество поставленных в войска ракет и боеприпасов.

«Поставлено ракет и боеприпасов: 300-миллиметровых реактивных снарядов Р624 "Ольха" (первая партия) - 48 штук; 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд к пушкам "Гиацинт" - 2160 штук; стартовые пороховые заряды к 73 мм СПГ-9: к ОГ-9 - 42000 штук; к ПГ-9 – 60 000 штук; подрывники ГО-2 – 41 000 штук», - говорится в документе.

Кроме того, на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса отремонтировано 507 единиц вооружения и военной техники: самолет Ил-76 - 1 единица; бронетанковая техника - 458 единиц; ракетно-артиллерийское вооружение - 48 единиц.