Украина хочет привлечь норвежских спецназовцев к обучению бойцов ССО

Речь идет о привлечении норвежских инструкторов к участию в тренировочных миссиях на территории Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества сил специальных операций с министром обороны Королевства Норвегия Франко Бакке-Йенсеном.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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В рамках сегодняшней встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами.

В частности, сосредоточили внимание на разработке законодательства в сфере национальной безопасности и обороны, изучении аспектов деятельности в рамках «Североевропейского оборонного сотрудничества» (NORDEFCO), консультациях относительно политической стратегии по вопросам территориальной целостности, независимости и безопасности.

Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество сил специальных операций, в частности, привлечение норвежских инструкторов к участию в тренировочных миссиях (операциях) на территории Украины.

Среди перспективных направлений сотрудничества было также выделено изучение украинскими военными опыта Королевства Норвегия. В частности, в вопросах создания эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи разведки и наблюдения, а также обучения представителей ВС Украины на курсах обычного и специального дайвинга в Королевстве Норвегия.

В ходе общения стороны согласовали продолжение проектов при финансовой поддержке Министерства обороны Королевства Норвегия, среди которых профессиональная переподготовка и социальная адаптация украинских военнослужащих и членов их семей, развитие системы дистанционного обучения, снижение уровня коррупции в системе управления персоналом и тому подобное.