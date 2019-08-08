Оборотень со стрелами: для ССО утвердили новую символику (фото)

В частности, на знаке размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.

Начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВС Украины утвержден нарукавный знак Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО.

Нарукавный знак парадного, парадно-выходного и повседневного обмундирования Командования ССО имеет вид темно-серого геральдического щита.

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«Серебряная голова Оборотня с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть глава ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется. Стрелы - являются опасной, молниеносной опасностью, которая уничтожена. По легенде казаки-характерники, которые могли превращаться в волков, могли ловить руками или отбивать стрелы», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на знаке размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.

«Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков – характерников до современности, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными воинскими подразделениями ССО ВС Украины», - говорится в сообщении.

Начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).