В НАТО рассказали, как отреагируют на размещение Россией крылатых ракет большой дальности
НАТО намерена предпринять комплекс мер оборонительной направленности в 2020 году в ответ на размещение Россией крылатых ракет большой дальности 9М729.
Об этом в ночь на понедельник, 13 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.
Читайте такжеВ США испытали запрещенную ракету – Россия отреагировала
"Что касается ракет 9М729, то мы собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - заявил он агентству dpa.
По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.
Столтенберг напомнил, что размещение ракет 9М729 является нарушением условий ДРСМД.
"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - указал глава альянса.
По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.
Напомним, по данным западных спецслужб, Россия испытала и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729. США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД.
Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 декабря заявил, что Россия готова договориться о новом соглашении по контролю над ядерным вооружением.