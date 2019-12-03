Россия хочет договориться о новом соглашении по ядерному оружию - Трамп

Трамп подчеркнул, что РФ захотела заключить новое соглашение несколько недель назад, кроме этого стороны стремятся привлечь к подписанию договора также Китай.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 декабря заявил, что Россия готова договориться о новом соглашении по контролю над ядерным вооружением.

Об этом американский президент сказал во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 70 саммита Альянса в Лондоне, передает U. S. News.

Трамп подчеркнул, что РФ захотела заключить новое соглашение несколько недель назад, кроме этого стороны стремятся привлечь к подписанию договора также Китай.

"Я должен это сказать, Россия хочет заключить соглашение по контролю над вооружением... Россия захотела заключить соглашение недавно, где-то две недели назад. Россия очень хочет заключить соглашение по контролю над вооружениями и ядерного оружия", - сказал Трамп.

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Как сообщалось, 1 февраля США объявили о решении приостановить участие в ДРСМД со 2 февраля. Об этом намерении США заявляли еще в середине января. Этому предшествовало обвинение России в нарушении договора, поскольку последняя, по словам представителей американского Госдепа, разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия. И это прямо нарушает договор. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты начнут подготовку военного ответа на нарушение Россией обязательств. Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что РФ приостанавливает участие в ДРСМД и начинает разработку гиперзвуковой ракеты.