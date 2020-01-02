В этом году укомплектованность ВСУ учебными тренажерами возрастет до 60%

В 2020 году армия получит тренажеры ЗРК «Бук-М1», С-300 и танков Т-80.

В текущем году укомплектованность Вооруженных сил Украины учебными тренажерами возрастет до 60%.

Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, сообщает АрміяInform.

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По его словам, сейчас наличие тренажерной базы в учебных центрах ВСУ составляет примерно 40% от потребностей, а спланированный финансовый ресурс на 2020 год позволяет повысить этот показатель до 60%.

«Будут закуплены тренажеры как для подготовки операторов и экипажей, например, 2С6 «Тунгуска», так и взвода в целом. В частности, учебный центр Воздушных сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и «Бук-М1», учебный центр Военно-морских сил - тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ - статические тренажеры БМП», - отметил подполковник Владислав Пономарев.

Продолжится также обустройство компьютерных многофункциональных классов. А это, в свою очередь, позволяет командиру управлять виртуальным взводом.

«Привлечение к системе боевой подготовки различных тренажерных систем обусловлено необходимостью в обеспечении высокого уровня подготовленности военнослужащих с одновременным снижением материальных и финансовых затрат. Такой подход - крайне актуален для Украины», - рассказал он.

Пономарев добавил, что использование тренажеров и средств имитационного моделирования позволяет отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, что подчас невозможно сделать в полевых условиях. И если раньше речь шла об индивидуальной подготовке военных на тренажере, то сейчас современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами для проведения учений подразделений.