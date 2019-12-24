Россияне сымитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море – разведка

Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по ракетному эсминцу США «Ross», следовавшему в порт Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

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«23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, - ракетный эсминец США «Ross», который следует в порт Одесса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

«На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, которые ввели против РФ санкции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, в Одесский морской порт прибыл ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71).