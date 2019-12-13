Турция заказала украинский двигатель для своей крылатой ракеты

Контракт с Турцией уже подписан.

В ходе визита министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова в Запорожье он посетил ГП "Ивченко-Прогресс", где ему продемонстрировали заказы, среди которых – новый двигатель для турецкой крылатой ракеты.

Читайте такжеВ США испытали запрещенную ракету – Россия отреагировала

Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Речь идет о турбореактивном двигателе АИ-35, эскизный проект которого был разработан предприятием в конце 2016 года.

Как рассказал Директор ГП "Ивченко-Прогресс" – генеральный конструктор Игорь Кравченко, контракт с Турцией уже подписан.

Рабочее проектирование АИ-35 началось в январе 2017 года и был выпущен комплект чертежей полноразмерного двигателя.

Ранее появилось видео с полетом противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун”.