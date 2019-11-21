Оккупанты вчера били по силам ООС даже после того, как соглашались прекратить огонь

Ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: неподалеку Березового – из орудий БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки – с вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 3 вражеских обстрелов: вблизи Южного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Гладосово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковского – из стрелкового оружия.

Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

«В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям», – говорится в сообщении штаба.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.