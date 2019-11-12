Defense News: Турция лишила доступа к F-35 целый регион, когда купила С-400

Страны Персидского залива, которые имеют военные связи с Москвой, не смогут приобрести передовые американские истребители.

Два года назад на авиашоу в Дубае все говорили о новости, что США готовятся открыть переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о продаже F-35. Это расценивалось как сигнал, что американское правительство настроено наконец открыть доступ стран Персидского залива к наиболее желаемому и передовому образцу американских военных технологий.

Но в этом году на авиашоу в Дубае все эти разговоры даже не упоминались. Статус этих двусторонних контактов неизвестен, — пишет Defense News. Эксперты убеждены, что продажа F-35 точно не произойдет в ближайшие годы. А после того, как Турцию исключили из программы, США вряд ли будут рассматривать возможность экспорта истребителя странам с военными связями с Россией.

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«Страны Персидского залива были на радаре Lockheed Martin много лет. Но на данный момент я не думаю, что любые предложения по продажи гарантированы», - сказала аналитик по вопросам обороны Лексингтонского института Лорен Томпсон, у которой сложились тесные связи с оборонной промышленностью.

«ОАЭ были бы наиболее вероятным кандидатом. Но оглядываясь на то, что произошло с Турцией в вопросе F-35, вряд ли любая сделка появится в ближайшее время», - добавила она.

Чиновники Министерства обороны США дали четко понять, что Турция не получит F-35, пока не откажется от российских систем С-400. Однако, они ничего не говорили о последствиях для других стран, которые бы хотели купить американские истребители. Некоторые аналитики убеждены, что исключение Турции из программы F-35 создает прецедент. Теперь любая страна, которая приобрела С-400, не сможет заказать американские самолеты.

«Если вы отказались продавать F-35 своему союзнику по НАТО, который покупает российские системы ПВО, вы точно не будете позволять продавать эти самолеты кому-то, кто даже формально не союзник, если он покупает российское оружие», - сказал аналитик по вопросам национальной безопасности в American Enterprise Institute Гэри Шмитт.

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По мнению, эксперта из Teal Group Ричарда Абоулафиа, США и дальше будут закрывать глаза на то, что страны Персидского залива покупают определенные технологии у России, в том числе танки и артиллерийские системы. Однако, передовые системы ПВО, такие как С-400, - это красная линия, за которой страны будут терять шанс получить F-35.

«Бронетранспортеры покупаете? Всем плевать. Но если это будет что-то с радаром и способное передавать данные в больших количествах, тогда ни-ни. Они знают об этом правиле», - сказал эксперт.