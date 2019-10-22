Украинские десантники завоевали "серебро" на международных учениях в Британии

За звание лучших в этом году соревновались более сотни подразделений из многих стран мира.

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины получили "серебряную" награду на международных учениях "Cambrian Patrol-2019", проходивших в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Учения проходили в течение недели в графстве Уэльс. Более сотни подразделений из многих стран мира соревновались между собой за звание лучше подготовленного подразделения по стандартам НАТО.

Воинам, в частности, необходимо было в максимально сжатые сроки преодолеть 70-ти километровую дистанцию, где много сложных естественных препятствий и тяжелые погодные условия, при этом отработать различные учебно-боевые задачи.

Также на маршрутах движения разведчики отработали оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим гражданским лицам, ориентирование на местности без электронных средств навигации и многое другое.

Следует отметить, международные учения "Cambrian Patrol" проводится с 1959 года. Они считаются одними из самых сложных в Европе. "Золотую" медаль в этом году получило подразделение Гуркхов Вооруженных сил Великобритании, которое традиционно набирается из непальских добровольцев.