Россияне испытали в Сирии ключевые элементы нового комплекса ПВО С-500
В Сирии состоялась проверка важнейших элементов российской системы ПВО С-500 «Прометей».
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны и ВПК, испытания были признаны успешными. При тестировании в работе техники возникли проблемы, но их, как утверждается, удалось быстро устранить.
Отмечается, что от работы пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя С-500 во многом зависит эффективность всей системы. По мнению российских экспертов, «напряженная обстановка» в Сирии дала хорошую возможность протестировать и то, и другое.
Элементы комплекса, как сообщается, ранее проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявил, что серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года.
Напомним, в июне в России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей".
По утверждению российских военных, ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.