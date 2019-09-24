Украина купила у Чехии 16 САУ "Гвоздика"

Также были приобретены две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

Украинский спецэкспортер ГХВИФ "Укринмаш" в июле этого года приобрел у чешской компании Excalibur Army Spol.SRO партию 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 "Гвоздика".

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Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на сайт Great Export Import.

Согласно обнародованной информации, были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

Стоимость подержанных САУ составила 1 миллион 565 тысяч 600 долларов, две артиллерийские части стоили 120 тысяч 200 долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд украинских предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.