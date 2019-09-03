На Житомирщине подготовили для ВСУ партию модернизированных БМП (фото)
22:55, 03 сентября 2019Оружие
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Завершен капитальный ремонт и модернизация 15 БМП-1 для Вооруженных Сил Украины.
БМП модернизировали для нужд армии / фото Житомирский бронетанковый завод
На Житомирском бронетанковом заводе отремонтировали и модернизировали 15 БМП-1, которые передадут Вооруженным Силам Украины.
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Об этом говорится на сайте ГП "Житомирский бронетанковый завод".
Согласно сообщению, завод завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных Сил Украины.
фото Житомирский бронетанковый завод
На предприятии восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и установили современные средства связи и аппаратуру спутниковой навигации.
Уже этой осенью после испытаний эту технику передадут армии.
В целом, начиная с 2014 года и по состоянию на начало сентября, на предприятии отремонтировали и передали в армию 637 единиц военной техники.
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