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На Житомирщине подготовили для ВСУ партию модернизированных БМП (фото)

22:55, 03 сентября 2019
Оружие
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БМП модернизировали для нужд армии / фото Житомирский бронетанковый завод

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Об этом говорится на сайте ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Согласно сообщению, завод завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных Сил Украины.

фото Житомирский бронетанковый завод

На предприятии восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и установили современные средства связи и аппаратуру спутниковой навигации.

Уже этой осенью после испытаний эту технику передадут армии.

В целом, начиная с 2014 года и по состоянию на начало сентября, на предприятии отремонтировали и передали в армию 637 единиц военной техники.

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Теги: #ВСУ#БМП