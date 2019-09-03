До конца 2020 года украинская армия перейдет на новую систему управления – Генштаб

Реформирование осуществляется для достижения совместимости украинской армии с вооруженными силами стран НАТО.

Трансформация военного управления в Вооруженных силах Украины планируется завершить до конца 2020 года.

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Об этом первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник сообщил в интервью «Армия.Inform».

По его словам, до конца 2020 года армия перейдет на новую систему управления, будет подобран новый профессиональный личный состав в обновленные структуры.

Колесник отметил, что суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением («генерированием») Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применение войск.

«По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее», - сказал Колесник.

По его словам, также будут разделены должности главнокомандующего и начальника Генштаба.

«О разграничении должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года», - сказал Колесник.

Он пояснил, что главнокомандующий будет командовать армией, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.